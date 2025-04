Fiorano Modenese: al via le iscrizioni per i centri estivi

Il Comune di Fiorano Modenese si prepara ad aprire le iscrizioni per i centri estivi comunali, dedicati ai bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e delle prime due classi delle scuole secondarie di primo grado.

Dal 16 aprile all’8 maggio sarà possibile iscriversi online al servizio, tramite il portale Entranext (https://portale-fiorano-modenese.entranext.it/servizi-scolastici/nuova-richiesta/richiesta-iscrizione ), raggiungibile dal sito istituzionale del Comune.

Le attività estive si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia Il Castello e la scuola primaria Luisa Guidotti. Il programma educativo sarà incentrato su attività all’aria aperta, promuovendo l’apprendimento attraverso il gioco e la condivisione, in base all’età dei partecipanti.

Le tariffe settimanali variano in base alla residenza: per i residenti il costo sarà di 70 euro per l’orario giornaliero (8.30-16.30) e di 90 euro per l’orario prolungato (fino alle 18.30);per i non residenti il costo sarà di 100 euro per l’orario giornaliero e 120 euro per l’orario prolungato. Il pasto non è incluso nella quota, ma può essere prenotato direttamente presso il centro estivo frequentato.

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, è possibile consultare il sito web del Comune di Fiorano Modenese o contattare il Servizio Istruzione tramite telefono (0536 833420), mail (scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it) o il canale Telegram dedicato.