Campo Volo: nel weekend i giovani delle Terre d’Argine diventano volontari di Protezione civile

Un fine settimana intenso, per realizzare insieme le attività proposte dalle associazioni di protezione civile del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine.

Sono circa un centinaio i ragazzi delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado di Carpi che si ritroveranno, sabato 12 e domenica 13 aprile, presso il Centro civico di Sozzigalli, a Soliera, per la nuova edizione di ‘Campo VOLO – Cantieri Giovani’, il campo esperienziale di protezione civile nato nel 2013 e promosso da Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, e CSV Terre Estensi.

Insieme alle associazioni e con il supporto dei volontari, le ragazze e i ragazzi potranno così sperimentare le attività per la gestione dei rischi del territorio, al fine di conoscere le modalità e i comportamenti da tenere in caso di emergenza, così come previsti e adottati dalla Protezione civile. Il Centro civico di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino n°1986 diventerà per due giorni un vero e proprio Centro operativo, con tende, giubbotti e tutta l’attrezzatura necessaria a simulare gli interventi in caso di emergenza.

Il Campo VOLO rappresenta tuttavia solo il culmine di un’intensa attività sviluppata nelle scuole – ovvero Istituto Meucci, IPSIA Vallauri, Liceo Fanti e ITIS Da Vinci – che ha coinvolto un totale di 39 classi per oltre 900 studenti che hanno incontrato, praticato e imparato con la protezione civile in classe.

Dieci le associazioni aderenti al progetto: i Gruppi Comunale Volontari di Protezione Civile (GCVPC) di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, Pubblica Assistenza Campogalliano, Croce Rossa Italiana Carpi, Croce Blu Soliera, Agesci Carpi, GGEV, Rescue Drones Network. È stata richiesta la partecipazione anche del gruppo per la sicurezza Fluviale ‘Le Nutrie’.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Unione delle Terre d’Argine e dei quattro Comuni.

“Il coinvolgimento delle giovani generazioni – commentano Giulia Pellizzari e Alberto Caldana, presidenti rispettivamente di Fondazione Casa del Volontariato e e del CSV Terre Estensi – rappresenta uno degli obiettivi principali che le nostre organizzazioni intendono perseguire, proprio per la necessità di supportare il Terzo settore nel favorire il necessario ricambio generazionale, dando così prospettiva e futuro al ricco tessuto del volontariato presente sul territorio. Sappiamo che, perché i giovani si sentano partecipi, devono essere coinvolti direttamente, attraverso l’esempio e la pratica diretta, ed entusiasmati. Per ottenere lo scopo le strade sono molteplici e complementari, ma certamente occasioni come queste, nelle quali gli studenti possono imparare anche attraverso l’esperienza e il divertimento, sono davvero importanti. La crescita del numero dei partecipanti a ogni edizione, la continuità nel tempo e il coinvolgimento di tante associazioni sono la prova che Campo VOLO funziona, e rappresentano un esempio di buona prassi mutuabile anche per altri contesti del Terzo settore”.