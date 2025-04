Ambiente, a San Lazzaro un incontro per scoprire i progetti innovativi

Un incontro per conoscere nel dettaglio i progetti di desigillazione e potenziamento del verde in atto a San Lazzaro: è quello che si terrà domani, giovedì 10 aprile, a partire dalle 15 e che sarà aperto a professionisti, tecnici e cittadini che abbiano voglia di approfondire le tecniche per migliorare l’ambiente in cui viviamo, cercando di adattarle al cambiamento climatico.

L’appuntamento è nella Sala di Consiglio del Palazzo comunale di piazza Bracci 1 e riguarderà gli interventi in corso e quelli in fase di realizzazione che interessano il territorio del Comune di San Lazzaro, in particolare quelli in via Di Vittorio, via Fratelli Canova e Ponticella. Si procederà alla presentazione dei progetti, delle diverse fasi dei lavori con anche l’ausilio della proiezione di alcune diapositive.

Subito dopo l’incontro si trasferirà all’esterno con una visita dei luoghi direttamente interessati dagli interventi di riprogettazione e miglioramento ambientale. L’appuntamento si concluderà intorno alle 18. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena, prevede il riconoscimento dei crediti formativi per ingegneri mentre sono stati richiesti, e sono in attesa di approvazione, quelli per dottori agronomi e forestali. Per maggiori informazioni e per prenotazioni si può inviare una mail a reggioemilia@studiminellinegroni.it.