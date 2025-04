Controllo di vicinato a Fiorano Modenese

Il Comune di Fiorano Modenese ha deciso di avviare, in via sperimentale, il progetto ‘Controllo di vicinato’ nelle frazioni e nei quartieri.

Giovedì 10 aprile, alle ore 20, presso Casa Corsini a Spezzano (via Statale, 83) si terrà l’incontro di presentazione del progetto alla cittadinanza. Interverranno il sindaco Marco Biagini, l’assessore alla Sicurezza Sergio Romagnoli, il consigliere delegato al programma Francesco Ciccia Romito e il comandante della polizia locale di Fiorano Modenese, Emanuele Montanini.

L’incontro fa seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’attivazione del progetto fra Sindaco, Prefetto e le forze dell’ordine, avvenuta il 17 febbraio 2025.

Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia, al fine di ridurre il verificarsi di reati e fenomeni di degrado urbano.

Giovedì sera saranno presentate le linee guida per il controllo di vicinato, per la creazione ed il funzionamento dei gruppi e le modalità di rapporto con polizia locale e forze dell’ordine. Seguiranno poi gli incontri organizzativi dei primi gruppi che si formeranno e la successiva attivazione.

“Il progetto ha l’obiettivo di prevenire fenomeni legati alla criminalità e al degrado urbano, aumentando la vigilanza, creando e mantenendo una comunità attenta, ma anche ridurre il ‘timore’ dei cittadini, fornendo informazioni accurate sui rischi e promuovendo un senso di solidarietà e, infine, rafforzare un clima di fiducia tra vicini e nelle istituzioni. Ringrazio il consigliere della lista civica ‘Noi Ci Siamo’, Francesco Ciccia Romito, promotore e organizzatore del progetto, per l’impegno e la collaborazione.”, spiega l’assessore alla Sicurezza, Sergio Romagnoli.

Il controllo di vicinato prevede, oltre alla sorveglianza di un’area, anche l’individuazione delle vulnerabilità ambientali e comportamentali che possono rappresentano opportunità per gli autori di reato. La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali affinché si instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti, in particolare dalle fasce più vulnerabili, come anziani e bambini.