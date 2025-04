Controlli della Polizia locale formiginese sui contrassegni per le persone con disabilità

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Formigine finalizzati a garantire il corretto utilizzo degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità. Una condotta scorretta, come quella di parcheggiare senza autorizzazione o utilizzando impropriamente un contrassegno, che rappresenta la totale mancanza di rispetto nei confronti di chi ha realmente bisogno di questi spazi. Proprio per questo, la recente modifica del Codice della Strada ha inasprito le sanzioni, aumentando sia l’importo delle multe che i punti da decurtare dalla patente.

Nei giorni scorsi, durante un controllo sul territorio, gli agenti hanno accertato l’utilizzo improprio di un permesso disabili ormai scaduto. Il documento, esposto su un veicolo in sosta, risultava infatti non più valido dal settembre 2020. Dagli accertamenti è emerso che il contrassegno apparteneva alla madre della conducente, attualmente ricoverata in una struttura e impossibilitata a muoversi.

Alla conducente è stata elevata una sanzione amministrativa di 330 euro, con contestuale decurtazione di 4 punti dalla patente. Il contrassegno è stato ritirato e, solo grazie alla presenza della donna al momento dell’accertamento, è stato evitato l’intervento del carro attrezzi, già allertato per la rimozione del veicolo.

Si ricorda che il permesso per la sosta su stalli riservati può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo vi è la persona titolare del contrassegno. In tutti gli altri casi, l’occupazione del parcheggio riservato è da considerarsi illegittima.

L’attività di controllo da parte della Polizia Locale proseguirà con costanza su tutto il territorio comunale, nell’ottica di tutelare i diritti delle persone con disabilità e garantire il rispetto delle regole.