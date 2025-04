Taglio del nastro a San Lazzaro per la fattoria del dono

Un luogo dove rigenerazione e agricoltura si incontrano per mettere a disposizione della comunità un nuovo spazio di condivisione di esperienze legate alla terra. Aprirà ufficialmente i battenti sabato 12 aprile la “Fattoria del dono”, lo spazio di via Scuole del Farneto dedicato all’agricoltura sociale e alla cura delle relazioni.

L’inaugurazione è prevista alle 9.30 con i saluti istituzionali e il taglio del nastro accompagnato dalla note della banda musicale di San Lazzaro di Savena. Alle 10.30 in programma anche una merenda bio per tutti i partecipanti all’appuntamento mentre subito dopo si svolgeranno dei laboratori per bambini e adulti che avranno come comune denominatore l’agroecologia e la tutela degli spazi verdi. Alle 13 ci sarà anche la possibilità di pranzare all’interno della Fattoria con un menù (su prenotazione entro il 10 aprile e ad offerta libera e consapevole) interamente preparato con ingredienti che provengono da agricoltura biologica.

La storia della “Fattoria del dono” arriva da lontano quando, nel 2021, la signora Stella Corazza donò al Comune di San Lazzaro un complesso di edifici rurali con corte e due porzioni di terreno di circa 10 ettari di estensione lungo la via Scuole del Farneto, nei pressi della rotonda di via Palazzetti. L’Amministrazione comunale ha poi, attraverso un bando, affidato a un raggruppamento di realtà sociali del territorio (Campi Aperti, Deafal, Arvaia e Agriverde) la struttura per far nascere all’interno degli spazi rigenerati un agri-parco e una fattoria di comunità dove sperimentare pratiche di agricoltura sostenibile, orientare a stili di vita alimentari consapevoli, promuovere un’economia locale, fare rete tra comunità, terzo settore e operatori agricoli, attivare processi di inclusione sociale e iniziative di solidarietà, anche per valorizzare l’aspetto del “dono”.

“Per noi la Fattoria del Dono è il luogo dove sviluppare progetti di agricoltura sociale e sostenibile dal punto di vista ambientale e nello stesso tempo un simbolo del senso di comunità e di solidarietà che vorremmo caratterizzasse sempre più San Lazzaro, attraverso progetti concreti come questo. Ancora una volta vogliamo esprimere la nostra gratitudine per la donazione degli edifici e del terreno della Fattoria al Comune, una donazione importante e preziosa: un luogo rigenerato e di rigenerazione, dove si sperimenterà un nuovo modo di fare agricoltura – spiega la Vicesindaca e Assessora all’Agroecologia del Comune di San Lazzaro –. Un luogo di comunità che abbiamo voluto mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini come bene collettivo proprio grazie alla gestione di tipo sociale e che, per esempio, vedrà la nascita di una fattoria e un orto di comunità. L’obiettivo è quello di provare a costruire un modello alternativo e sostenibile di sviluppo locale, promuovere stili di vita e modelli di consumo consapevoli, insieme a delle relazioni inclusive e solidali. Per continuare a fare di San Lazzaro una comunità sempre più coesa”

Per prendere parte all’inaugurazione della “Fattoria del dono” si consiglia di arrivare a piedi o utilizzare la bicicletta percorrendo la pista ciclabile di via Scuole del Farneto. Per chi volesse arrivare in autobus la linea consigliata è quella del bus 90 con fermata su via Viganò davanti al parco Pasotti.