‘Semi di Legalità’: il 10 e 11 aprile ospiti a Casalgrande il dottor Paolo Itri e il dottor Vincenzo Pagano

ssinadriA Casalgrande, giovedì 10 aprile alle 20.45, alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’ in Piazza Ruffilli 2, si discuterà di prevenzione dei reati. Per farlo saranno graditi ospiti il dottor Paolo Itri e il dottor Vincenzo Pagano, protagonisti del convengo dal titolo ‘Prevenire per non punire’. I due protagonisti della serata, professionisti che in posizioni diverse si frappongono quotidianamente al crimine dialogheranno con la giornalista Laura Caputo.

Chi sono

Paolo Itri, magistrato che dal 2002 al 2011 ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, occupandosi di importanti indagini sulla camorra napoletana e su cosa nostra, è stato successivamente Ispettore generale del Ministero di Grazia e Giustizia, in seguito Procuratore a Vallo di Lucania e, infine, alla Direzione Nazionale Antimafia.

Oggi occupa il ruolo di Presidente di Sezione della Giustizia Tributaria di Napoli.

Un lungo percorso che lo porta a sostenere che: “Gli arresti e le condanne di mafiosi e camorristi costituiscono, unitamente ai sequestri e alla confisca dei beni, strumenti indispensabili nella lotta alle cosche e alla corruzione. Ma da soli non bastano. Occorre anche una efficace attività di prevenzione dei fenomeni illeciti, soprattutto quelli più diffusi come mafia, ‘ndrangheta e camorra, laddove nel brodo di coltura del disagio sociale, della povertà, della disoccupazione e del degrado dei quartieri dormitorio allignano le cause della devianza e il proliferare dei traffici illeciti”.

Vincenzo Pagano, è stato Sottotenente della Polizia Locale e Comandante del Reparto Tutela Edilizia e Patrimonio del Comune di Napoli. Dirige un reparto formato da un’ottantina di uomini. Un funzionario che ha acquisito, durante anni di esperienza ‘boots on the ground’ in un territorio tutt’altro che facile, una profonda esperienza del crimine organizzato. Oggi è alla direzione del reparto Reparto Tutela Edilizia e Patrimonio del Comune di Napoli.

Con la Polizia locale dell’Unione

Itri e Pagano, venerdì 11 aprile, sempre negli spazi della Sala espositiva, gli agenti ed i funzionari della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia per un confronto in merito alle tematiche della sicurezza, in un’ottica di scambio di esperienze e, perché no, anche di reciproci suggerimenti e buone prassi.

“Continuano le iniziative rientranti nel progetto ‘semi di legalità’ – sottolinea l’Assessore con delega alla Legalità, Marco Cassinadri (foto) -. Patrocinato dall’associazione Avviso Pubblico e Rete Comuni Mafia Free, e col finanziamento del Ministero degli Interno, del Ministero dell’Istruzione e del merito e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha come obiettivo, forti dell’insegnamento di don Beppe Diana col suo manifesto ‘per amore del mio popolo non tacerò’, quello di continuare a parlare di mafie per evitare la loro ‘normalizzazione’. Anche gli incontri di giovedì e venerdì con il dottor Itri e il dottor Pagano si inseriscono nel solco di quelli precedenti – aggiunge Cassinadri -. ‘Stare sul pezzo’, parlare alla società civile di criminalità e di buone prassi per contrastala e, possibilmente, sconfiggerla. Solo così potremo instillare in modo profondo il seme della Legalità nei nostri concittadini e, soprattutto, nelle nuove generazioni”.