Reggio Emilia, ambiente: ecco le aree a sfalcio ridotto

Lo Sfalcio ridotto è un metodo di mantenimento e cura del verde, che consiste nella riduzione dei tagli dell’erba, in alcune aree dei parchi a maggior vocazione naturalistica e di solito meno frequentati dalle persone, diminuendoli da quattro-cinque sfalci l’anno a due.

E’ quanto viene avviato nel corso di questa primavera, in maniera sperimentale, in una ventina di siti dedicati al verde pubblico di Reggio Emilia, per favorire l’equilibrio naturale dell’ambiente, l’ecosistema e l’adattamento alle mutazioni climatiche.

I due sfalci sono previsti in primavera-estate, dopo la fioritura, e nel tardo autunno, prima della stagione invernale. Il progetto prevede inoltre un’ulteriore riduzione del taglio dell’erba in alcune aree verdi marginali: qui è previsto un solo taglio all’anno nel periodo tardo autunnale.

La riduzione degli sfalci sarà riservata ad aree dei parchi specificamente individuate e non comprometterà l’accessibilità o la fruibilità dei parchi stessi: le zone abitualmente frequentate, come le aree riservate al gioco bimbi, i settori dedicati allo sgambamento dei cani e le zone dotate di panchine riceveranno gli sfalci con la consueta cadenza per assicurarne l’uso consueto.

Lo Sfalcio ridotto dell’erba di alcune porzioni di aree pubbliche è una pratica di gestione del prato che porta con sé molti benefici. Innanzitutto riducendo la frequenza di taglio si consente alle piante erbacee che compongono il prato di completare il ciclo vegetativo dalla fioritura fino alla produzione di seme, rafforzando la biodiversità e incrementando il valore dell’ecosistema degli spazi verdi cittadini. Inoltre, questo metodo fornisce nutrimento agli insetti impollinatori, come api e farfalle, veri e propri guardiani dell’ecosistema. Favorire il completamento del ciclo vegetativo delle erbacee nelle aree urbanizzate, inoltre, migliora la permeabilità del suolo, contiene le emissioni di CO2 e contrasta le ‘isole di calore’ aiutando ad abbassare la temperatura del suolo. In queste piccole oasi di natura la cosiddetta “erba alta” non corrisponde perciò a trascuratezza, ma ad un ambiente più naturale, spontaneo, sostenibile, utile e piacevole da osservare.

La riduzione degli sfalci dell’erba nelle aree pubbliche è una pratica ormai consolidata in numerosi Paesi europei e si sta affermando anche in diverse città italiane.

Una esperienza di sfalcio ridotto a Reggio Emilia è già stata realizzata a partire dal 2022 nei quattro “parchi a misura di clima” (parco Biagi, parco Primavera, area verde di via Ferravilla e parco Grimaldi) riprogettati per contrastare le isole di calore urbane nell’ambito del progetto europeo Life CityAdaP3.

I PARCHI – In questa fase sperimentale le aree a sfalcio ridotto si estendono complessivamente per un totale di circa 75.000 metri quadrati nei seguenti parchi e aree verdi:

Parco della Resistenza

Tribunale (Zona Nord)

via Giovanni Falcone, via Cisalpina

Parco I Platani

Area verde di via Colonna – Migliolungo – Canalina (Zona Ovest)

via Vittoria Colonna

Parco I Platani

(area verde di via Fenulli)

via Dardano Fenulli

Parco Castello Canali

Canali (Zona Sud)

via Alessandro Tassoni

Parco della Dogana

Tondo (Zona Nord)

Largo Marco Gerra

Parco Laura Gelosini e Pierino Beggi

Migliolungo (Zona Ovest)

via Ungheria

Parco Velmore Davoli

Buco del Signore (Zona Sud)

viale Velmore Davoli

Parco dei Gonzaga

Sesso (Zona Nord)

via Ugo Betti

Parco Martiri di Villa Sesso

Sesso (Zona Nord)

via Carlo Galeotti

Parco della Cooperazione

Mancasale (Zona Nord)

via Meuccio Ruini

Parco delle Acque Chiare

Barazzola (Zona Sud)

via Antonio Cugini

Parco La Fornace

Tribunale (Zona Nord)

via Cisalpina

Campo di Marte 2

Ospizio (Zona Est)

via Albert Einstein, via Don Luigi Sturzo

Pista ciclabile di Viale Mons. Angelo Cocconcelli

San Maurizio (Zona Est)

viale Monsignor Angelo Cocconcelli

Parco Mons. Angelo Cocconcelli

San Maurizio (Zona Est)

via Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Parco Giorgio La Pira

Canali (Zona Sud)

via Bologna, via Alessandro Tassoni

Parco Il Noce Nero

Pappagnocca (Zona Est)

Parco di Roncocesi

Roncocesi (Zona Nord)

via Villana

Parco Achille Grimaldi

Codemondo (Zona Ovest)

via Pasquino Pigoni

Parco Giuseppe Maramotti

Gavassa (Zona Nord)

via Giuseppe Maramotti, via Lenin