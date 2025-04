Fiorano Modenese “super virtuoso” nella raccolta rifiuti

Il Comune di Fiorano Modenese è stato inserito da Atersir nella categoria dei comuni virtuosi e super virtuosi, per quanto riguarda la raccolta differenziata e indifferenziata dello scorso anno e ha ottenuto un contributo complessivo di 52.062,69 euro, il più alto nel distretto ceramico.

Nel 2024, a Fiorano Modenese, la percentuale media di raccolta differenziata è stata pari a 86.33%, superando ampiamente i parametri definiti nel piano regionale, che pone come obiettivo il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e il mantenimento di tale valore fino al 2027. Il quantitativo di rifiuti gestiti da Hera è stato pari a 10.399.629 Kg, di cui 1.784.267 kg di indifferenziati.

Il Consiglio d’ambito di Atersir ha approvato, a fine marzo, il fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti per l’anno 2025, registrando gli ottimi risultati del territorio fioranese, che ottiene così un contributo di quasi 40mila euro come “comune virtuoso” e di altri 12mila euro come “comune super virtuoso”, unico nel distretto ceramico, in funzione del miglioramento ottenuto rispetto all’obiettivo indicato per l’accesso a tale categoria (110 kg per abitante equivalente di rifiuti non riciclati). Il calcolo per il Fondo viene fatto ogni anno sulla base degli “abitanti equivalenti”, che comprende anche quote di rifiuti generate da non residenti e attività produttive e rende possibile comparare i diversi territori.

“Questo contributo riconosce l’impegno della comunità fioranese nella nuova modalità di raccolta dei rifiuti, e ci consente di dare continuità alle azioni di controllo e contrasto nei confronti di abbandoni ed errati conferimenti nel nostro territorio comunale. Confidiamo che, perseverando in questa direzione, riusciremo a distinguerci positivamente anche nella qualità della differenziazione.”, dichiara l’assessore all’Ambiente, Luca Busani.