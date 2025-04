Controlli con unità cinofila a Formigine: segnalato un giovane per possesso di hashish

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Formigine, in collaborazione con l’Unità Cinofila del Comando di Sassuolo composta da Hector, pastore belga Malinois e dai suoi conduttori, ha effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio, finalizzata in particolare alla prevenzione ed al contrasto del degrado urbano e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato rivolto ai luoghi che sono oggetto, negli ultimi tempi, di segnalazione da parte dei Coordinatori del Controllo del Vicinato e dei residenti formiginesi tramite il sistema “Comunichiamo”.

L’unità cinofila ha controllato anche la stazione ferroviaria, proseguendo verso il parco di Villa Gandini per poi raggiungere il centro storico del capoluogo, dove è stata rinvenuta – nascosta in un cespuglio – una dose di hashish, verosimilmente abbandonata da qualcuno che, accortosi dell’arrivo degli agenti, si è disfatto della sostanza stupefacente che è stata quindi sequestrata.

Durante il servizio, un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, destinata presumibilmente a uso personale. L’uomo è stato identificato e segnalato alla Prefettura come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti; anche in questo caso la sostanza è stata posta immediatamente sotto sequestro.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di presidio del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

La Polizia Locale di Formigine ringrazia per la preziosa collaborazione la Polizia Locale di Sassuolo e comunica che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.