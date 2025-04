64 studenti di 8 istituti della provincia domani al Cattaneo di Castelnovo per il 2° “Scacchi ne’ Monti”

E’ il momento degli Scacchi: Castelnovo Monti è protagonista su vari fronti della scacchiera: agonistici, organizzativi e promozionali.

Sabato scorso la squadra Allieve dell’Istituto IIS Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo ha conquistato a Pontelagoscuro (FE) il titolo regionale del Trofeo Scacchi Scuola e si è qualificata per le finali Nazionali di Montesilvano previste nel mese di maggio.

Domani mattina (martedì 8 aprile) il Palazzetto Giovanelli ospiterà il 2° Torneo Scacchi ne’ Monti che vedrà competere su 32 scacchiere ben 64 ragazzi della provincia, provenienti da 8 diversi Istituti: Cattaneo, Mandela, Ariosto-Spallanzani, D’Arzo, Zanelli, Pascal, Einaudi oltre all’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo.” Testimonial del Torneo sarà il campione di scacchi sordo Michele Biasiolo di Vicenza che si fermerà a Castelnovo anche mercoledì mattina, giornata nella quale presso l’Aula Magna dell’IC Bismantova tre classi della scuola secondaria di primo grado saranno protagoniste dell’esperienza di “Scacchi e Sordità” nell’ambito del Progetto Multisport ne’ Monti. Con Biasiolo, in cattedra ci sarà anche Luca Dallari, presidente della Pro Loco di Felina che vanta una forte passione per la scacchiera. Sia il Torneo di scacchi che il progetto Multisport sono patrocinati dal Comune di Castelnovo.

L’esplosione di interesse per lo sport degli scacchi in Appennino la si deve in particolar modo ai professori Nicola Carpanoni ed Andrea Magnavacchi, ma anche alle attività ed alla collaborazione del Circolo Ippogrifo di Reggio Emilia, del Centro Insieme di Castelnovo, dell’IC Villa Minozzo, dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio e della Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio. Tutti soggetti che negli ultimi due anni hanno dato vita a varie iniziative promozionali mirate a diffondere la passione degli scacchi fra i giovani

Maggiori info sulla 2^ edizione del Torneo Scacchi ne’ Monti al sito web link al sito internet https://sites.google.com/cattaneodallaglio.istruzioneer.it/scacchinemonti