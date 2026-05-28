Sassuolo: un lungo blackout nel pomeriggio in città, disagi e polemiche

Disagi e disappunto, non necessariamente in quest’ordine, in diversi quadranti cittadini a causa di un prolungato blackout che ha lasciato senza luce parte della città. Pontenuovo, la zona musicisti, il Parco, la dorsale del centro che corre lungo via Cavallotti sono rimaste senza luce per ore, dall’immediato dopo pranzo a circa le 19,30.

Residenti ed esercenti si sono dati la voce, tambureggiando anche su social, chiedendosi se la luce fosse tornata o no, contattando i call center che parlavano di un grosso guasto oggetto dell’intervento di squadre dedicate, e ottenendone le risposte del caso. Alle 19,30 circa il ritorno alla normalità, ma la polemica, inevitabilmente, monta.