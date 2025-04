San Lazzaro, in sella a una moto elettrica senza targa, casco e patente: multa da 6500 euro per due giovanissimi

Una multa di oltre 6500 euro per essere stati sorpresi a scorrazzare senza casco e senza patente per il centro di San Lazzaro a bordo di un motociclo da enduro elettrico privo di targa. Due ragazzi (uno appena maggiorenne e l’altro minorenne) sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro dopo essere stati fermati sulla via Emilia, all’altezza dell’incrocio con via della Fornace. I due, entrambi residenti a San Lazzaro, sono stati intercettati da una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno scoperto che il motociclo elettrico sul quale viaggiavano non era stato immatricolato e quindi sprovvisto di targa.

In più il veicolo non aveva copertura assicurativa. Nessuno dei due ragazzi, inoltre, era in possesso della patente necessaria per mettersi alla guida del mezzo. Particolare che, evidentemente, non aveva preoccupato più di tanto i due giovani visto che entrambi si trovavano in sella alla moto senza nemmeno rispettare l’obbligo del casco. A quel punto gli agenti, dopo averli sottoposti ai controlli di rito, non hanno potuto far altro che elevare nei loro confronti una multa di oltre 6500 euro per la violazione di diversi articoli del Codice della strada. Inoltre, la moto sulla quale viaggiavano è stata sequestrata.