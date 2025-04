I tempi di pagamento del Comune a Fiorano Modenese

Nel 2024 il Comune di Fiorano Modenese ha pagato i fornitori in media entro 14 giorni dalla data di emissione del pagamento stesso.

Nessun settore dell’ente risulta superare la soglia di 18 giorni nel pagamento, con il Settore 1 (Affari Istituzionali, Personale o Organizzazione) particolarmente virtuoso, dato che i pagamenti dei fornitori vengono effettuati in 8 giorni di media.

Se poi si guarda il dato medio ponderato sul totale generale del pagato, pari a 14.284.322 euro nel 2024 per l’intero Comune, questo sale a 18 giorni, rimanendo comunque ben al di sotto dei 30 giorni previsti dalla normativa per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai fornitori. Il dato che valuta il peso di ogni pagamento ponderato sul totale generale sulla base dell’importo risulta coerente con calcoli dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

“È importante che il Comune dia un esempio di corretto comportamento finanziario verso i fornitori, specialmente in periodi dove il mercato complessivamente ha, in alcuni ambiti, delle contrazioni o difficoltà. Ringrazio le persone che fanno funzionare la macchina comunale per professionalità, impegno e rispetto ampio dei tempi.”, sottolinea il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Marco Biagini.