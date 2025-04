Sabato al Mavarta di S.Ilario presentazione dell’audiolibro “Sono dov’è il mio corpo”

Sabato 5 aprile (ore 17.00) al Centro Culturale Mavarta di S.Ilario presentazione dell’audiolibro tratto dal volume-testimonianza “Sono dov’è il mio corpo” di Pietro “Piero” Iotti sulla sua esperienza di deportato a Mauthausen.

Gli audiolibri, e la loro diffusione on line come podcast, sono una delle novità del mondo editoriale di questi ultimi anni. Un formato molto affine al mondo digitale in cui sono “nate” e si muovono le nuove generazioni. In questo modo contenuti nati su differenti supporti possono essere “tradotti” e trovare nuova vita.

Ma non sono solo considerazioni tecniche ad avere animato il progetto di alcuni studenti del Liceo Scientifico “G. Marconi” che nello scorso anno scolastico hanno realizzato la versione audio del libro “Sono dov’è il mio corpo” che racconta nelle parole del suo protagonista l’internamento di Pietro Iotti (1926-2016) nel lager nazista di Mauthausen (Austria) sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Un libro, pubblicato negli anni Novanta dall’Amministrazione Comunale, che per i santilariesi, ma non solo, è diventato un piccolo classico, distribuito a livello nazionale dalla casa editrice Giuntina di Firenze. Una memoria e una testimonianza, scritta insieme a Tullio Masoni, allora operatore culturale della Biblioteca di S.Ilario, con il supporto di Mariuccia Capelli, che per anni ha accompagnato gli incontri di Iotti negli istituti scolastici.

E oggi proprio la “sua” scuola, dove una Pietra d’Inciampo all’ingresso della sede di via Costituente nell’Oltretorrente parmigiano ricorda il destino di Resistente e deportato, ne rinnova il lascito con questo bel progetto che il Liceo ha portato avanti nel corso dell’anno scolastico 2023/24. “Radio Marconi in Podcast”, la radio del Liceo, ha realizzato l’audiolibro con il contributo di numerosi amici, docenti, persone di passaggio che hanno prestato la propria voce per la lettura e in collaborazione con Echo Media (formazione tecnica e editing), L.O.F.T. (formazione alla lettura), Casa del Quartiere Villa Ester-ASP Ad personam (spazi per riunioni e registrazioni), ISREC Parma (formazione pietre d’inciampo e biografia Pietro Iotti), Biblioteche Civiche di Parma (partner progetto), Cariparma – Leggere Crea Indipendenza (sponsor). Le musiche originali si basano su una sequenza di accordi ricavata dal numero 115.561, la matricola che venne assegnata a Iotti al suo ingresso a Mauthausen.

Ora l’audiolibro sarà presentato alla cittadinanza di S.Ilario nell’ambito del programma di iniziative “I Ribelli” per l’80° della Liberazione realizzato dai Comuni di S.Ilario, Campegine e Gattatico. Parteciperanno i ragazzi autori del progetto, la prof.ssa Sara Dieci che ne ha seguito l’ideazione e realizzazione, la famiglia Iotti, il co-autore Tullio Masoni, i rappresentanti del Comune di Sant’Ilario, del Liceo Marconi, dell’ANPI locale e dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma. Il podcast è disponibile gratuitamente su Emil Lib, la Biblioteca Digitale dell’Emilia Romagna su piattaforma MLOL (Media Library on Line), e sul portale Spreaker.