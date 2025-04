Visita del Presidente della Regione De Pascale alla Calcestruzzi Corradini

Il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, ha preso parte alla visita che il Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, ha compiuto nel pomeriggio presso la Calcestruzzi Corradini, importante e rinomata azienda del territorio specializzata nella produzione e fornitura di materiali da lavorazione ed escavazione, in Italia e all’estero.

Il Presidente De Pascale era accompagnato dal Sottosegretario alla Presidenza, Manuela Rontini e dall’Onorevole Andrea Rossi.

L’incontro con i vertici dell’azienda, in particolare con la signora Ella Corradini ed i figli Romano e Patrizia Frascari, durato oltre 40 minuti, è stato particolarmente interessante permettendo al Presidente De Pascale di toccare con mano una delle realtà imprenditoriali più importanti del Comune di Casalgrande.

“Ringrazio il Presidente De Pascale e il Sottosegretario Rontini per aver trovato il tempo di questa visita gradita ed estremamente preziosa – ha sottolineato il Sindaco Daviddi -. La Calcestruzzi Corradini è un’azienda che è parte della storia di questo territorio ed è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’imprenditoria casalgrandese e non può che far piacere l’interesse mostrato dai vertici dell’Amministrazione regionale nei suoi confronti”.

“Una realtà, quella della Calcestruzzi Corradini, con la quale l’Amministrazione comunale collabora da tempo in modo proficuo – conclude il Primo Cittadino – Non ultimo, l’accordo che abbiamo sottoscritto, assieme ad altre imprese, in relazione alla progettualità del ripristino di cave da sistemazione naturalistica a bacino irriguo. Intervento, dal nostro punto di vista, determinante nell’ottica del contrasto ai cambiamenti climatici”.