Venerdì 4 aprile, al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza, ECO di Teatro L’Attesa

La chiusura di stagione nel cartellone del Piccolo teatro in Piazza di S. Ilario presenta una nuova produzione di Teatro L’Attesa (testo di Daniele Castellari, regìa di Gill Menozzi) sul mito ovidiano di Eco e Narciso, dove però al centro della scena sta il personaggio femminile di Eco.

La vicenda riprende il racconto affascinante dell’autore latino, vale a dire il rifiuto di Narciso alla proposta di amore di Eco, ma poi rende Narciso evanescente e si concentra su Eco che, condannata a dire parole non sue e a ripetere quelle degli altri, si lascia andare ad un’anoressia che la renderà solo “voce”. Nella drammaturgia la giovane ninfa un po’ è il personaggio del libro e un po’ è una studentessa che sta studiando quelle pagine per un esame universitario e trova in esse un rispecchiamento della propria vicenda o forse di quella di un’amica.

Teatro L’Attesa ha dunque lavorato sul mito sentendone la forza bruciante che parla anche al nostro presente, alle dolorose vicende giovanili di Narcisi ed Eco, e alla altrettanto dolorosa impotenza del mondo adulto di fronte a questi disagi.

Venerdì 4 aprile 2025, ore 21.00, Sant’Ilario d’Enza, Piccolo Teatro in Piazza.