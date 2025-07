Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 13 luglio 2025

Nuvolosità variabile al mattino, nel pomeriggio il passaggio di una corrente da sud-ovest fungerà da innesco per lo sviluppo di rovesci a carattere temporalesco che dal settore appenninico centrale si estenderanno anche in pianura e sui settori orientali, coste comprese. Fenomeni in esaurimento entro sera con ampie schiarite.

Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese tra 17/21 gradi, e massime intorno ai 30/32 gradi. Venti prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi e raffiche localmente intense anche su coste e pianura sui settori centro-orientali, interessati dai fenomeni temporaleschi. Mare tendenzialmente poco mosso.

(Arpae)