Sabato inaugura la palestra Ferraguti di Magreta

Sabato 5 aprile, alle ore 16 si terrà l’inaugurazione della palestra Ferraguti di Magreta, oggetto di riqualificazione sismica, energetica e funzionale. La palestra si trova in Via Magellano. La prima fase dell’intervento ha riguardato il miglioramento sismico, mentre nel secondo stralcio dei lavori sono stati realizzati due campi da pallavolo, uno dei quali omologato (Fipav) e un campo da basket per competizioni federali.

Sono stati installati un impianto solare termico e un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Aumenta così l’efficienza energetica e si riducono i consumi di acqua e luce, con minori costi di manutenzione. Il nuovo spazio è completamente inclusivo, per permettere a tutti la fruizione.

Il costo dell’intervento è di circa 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Fondazione di Modena.

All’inaugurazione saranno presenti: il Sindaco di Formigine Elisa Parenti, Massimiliano Morini, Consigliere d’Amministrazione della Fondazione di Modena e Celso Frigieri, Presidente a.s.d. Associazione Magreta.

Durante la giornata inaugurale si terranno tornei sportivi.

Così l’Assessore allo Sport Giulia Bosi: “Il progetto di ristrutturazione si basa sull’idea che la palestra non sia solo uno spazio per l’attività fisica, ma un luogo di aggregazione nel tempo libero per tutte le fasce di età. Lavorare per migliorare ciò che già esiste attraverso la rigenerazione e la riqualificazione edilizia rappresenta la soluzione ideale per prevenire il consumo di nuovo suolo. Con questo intervento, dopo aver reso la palestra più sicura e inclusiva, la rendiamo anche sostenibile e polifunzionale, a dimostrazione della necessità di creare spazi che promuovano il benessere collettivo e il rispetto per il nostro pianeta”.