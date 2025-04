Al Dipartimento di Economia il seminario “La rilevanza economica e giuridica della cybersecurity nell’economia Data-Driven”

Il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore organizza, nell’ambito del corso di Diritto dell’Economia digitale – Modulo Jean Monnet, un seminario dedicato a “La rilevanza economica e giuridica della cybersecurity nell’economia Data-Driven”, giovedì 3 aprile dalle ore 14 (Aula 2).

L’evento, condotto dall’Avv. Costanza Matteuzzi, responsabile legale della Fondazione Women4Cyber, offrirà un’occasione di dialogo sull’importanza cruciale che oggi riveste la sicurezza informatica in un contesto economico interamente datificato, in cui la dipendenza dai dati per prendere decisioni strategiche e ottimizzare le operazioni aziendali diventa sempre più stringente. L’incontro sarà preceduto dal saluto istituzionale della Prof.ssa Tindara Addabbo, Delegata del Rettore per le pari opportunità.

“La centralità dei dati, unitamente all’utilizzo di nuove tecnologie, solleva innumerevoli questioni tanto sul piano giuridico quanto su quello della gestione dell’impresa – afferma il Prof. Simone Scagliarini, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico del DEMB e coordinatore scientifico del progetto ECODIGITAL, cofinanziato dall’Unione europea. “Ciò vale in particolare – prosegue – con riferimento ai rischi per la sicurezza dei dati stessi, quale asset fondamentale per l’impresa. Ne deriva, perciò, la necessità di investire in una vera e propria cultura della cybesecurity, in grado di garantire – in primis attraverso la compliance alle normative che l’Unione europea ha messo in campo – la sicurezza, l’integrità e l’affidabilità delle reti”.

Il seminario permetterà anche di riflettere sulla partecipazione delle donne nel campo della sicurezza informatica, un tema che Women4Cyber, associazione nata nel 2019 in seno a ECSO – European Cyber Security Organisation, ha l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere.

L’Avv. Costanza Matteuzzi, avvocata penalista del Foro di Firenze, esperta in materia di Cyber Law, criminalità informatica, privacy e protezione dei dati, si occupa del rapporto tra diritto e nuove tecnologie. È membro di diverse organizzazioni quali Tsurugi Linux, DFIR open source, FBA Lab, analisi del comportamento forense, Blockchain Elite e Area Legale. È stata Selezionata dall’Internet Governance Forum, sotto l’egida dell’ONU, come organizzatore, promotore e relatore dell’evento dal titolo “Cybersecurity, Blockchain and Protection of PMI”.

L’incontro è aperto al pubblico previa iscrizione al link: https://forms.gle/wAngRsmuu2gBi4P48 . L’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili riconoscono ai partecipanti crediti formativi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del progetto www.ecodigital.unimore.it o contattare lo staff del progetto all’indirizzo ecodigital@unimore.it