Tariffa rifiuti, a Reggio Emilia due pacchetti di agevolazioni per le fasce sociali più fragili e le imprese

Poteri del Gestore della tariffa. L’articolo 4 del Regolamento è modificato per meglio precisare le funzioni e i poteri di accertamento e riscossione conferiti, in conformità a quanto disposto per legge, al Gestore della tariffa.

Riduzioni per i cantieri pubblici. Si tratta dell’articolo 30, che viene modificato relativamente alle “riduzioni per utenza non domestica” a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche su strada, che rendono poco agevole l’accesso dei clienti alle aree dove sono situate le attività economiche interessate. Tali lavori possono impattare sulle attività e gli affari degli operatori economici e quindi, di riflesso, sulla produzione di rifiuti da parte di dette attività. Si interviene perciò sul “perimetro” dei soggetti economici interessati, sulla riduzione della soglia di durata minima dei cantieri per aver diritto alla riduzione e sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento della riduzione.

Agevolazioni sociali utenze domestiche. Si tratta dell’articolo 35, che viene modificato relativamente alle utenze domestiche, con il riconoscimento di agevolazioni sociali per nuclei famigliari in condizioni economiche disagiate. In particolare con le modifiche apportate si intende: razionalizzare e digitalizzare il procedimento di riconoscimento dell’agevolazione; prevedere un sistema agevolativo integrativo di quello statale per preservare le fasce di utenza domestica economicamente più deboli, individuate sulla base del sistema unico nazionale fondato sull’Isee.