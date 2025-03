Reggio Emilia: spacciandosi per fisioterapista sfila una collana d’oro dal collo di un’anziana

Stava passeggiando in via lago Calomone a Reggio Emilia, quando è stata avvicinata da un uomo che, spacciandosi per fisioterapista, improvvisava un massaggio al collo e con mossa veloce le strappava la collana d’oro, ottenuta la quale fuggiva a bordo di un’autovettura. La prontezza della vittima, che riusciva a prendere il numero di targa del ladro e a comunicarlo alle forze dell’ordine, permetteva di rintracciare il malvivente, poi bloccato dai carabinieri della sezione radiomobile.

E’ successo nel pomeriggio di domenica 30 marzo. L’uomo, identificato in un 29enne, veniva condotto in caserma dove, già in apposita seduta di individuazione fotografica, è stato riconosciuto dalla vittima quale presunto autore del furto. La refurtiva recuperata, è stata consegnata alla legittima proprietaria. Alla luce dei fatti il 29enne è stato arrestato con l’accusa di furto con destrezza e ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.