La Polizia di Stato e Geronimo Stilton nuovamente insieme per navigare sicuri in rete con il libro “Sulle tracce dell’hacker”.

La Polizia di Stato di Bologna ha presentato nella mattinata odierna il libro “sulle tracce dell’hacker” presso il “Cinema Modernissimo”, al fine di diffondere la cultura della legalità in Rete anche tra i più piccoli, coinvolgendo al contempo gli adulti nella vita online dei figli.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Emilia-Romagna in collaborazione con Google e Fondazione Geronimo Stilton, ha visto la partecipazione di oltre 400 ragazzi delle scuole primarie del territorio bolognese.

I ragazzi sono stati intrattenuti e coinvolti nello spettacolo teatrale di Geronimo, Tea Stilton e dei “cyber” poliziotti della Polizia Postale, i quali hanno dato ai più piccoli consigli utili e raccomandazioni per una presenza online sicura.

All’evento ha preso parte Elisabetta Dami, autrice e “mamma” di Geronimo Stilton e il Vicario del Questore di Bologna dr. Amedeo Pazzanese che ha sottolineato l’importanza di un progetto che ha come obiettivo quello di tutelare i più piccoli dai pericoli della rete.

Al termine dell’iniziativa, Google ha donato a tutti i bambini presenti una copia del libro “sulle tracce dell’hacker”, che consiste in un vero e proprio manuale per navigare in sicurezza nel mondo digitale, ricco di informazioni utili e consigli pratici forniti anche dal colosso del web.

Geronimo Stilton e i suoi amici rappresentano il modo ideale per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo digitale in modo sicuro e divertente.