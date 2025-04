Il progetto “Non chiudere gli occhi” promosso da Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato fa tappa a Bologna

Si è svolto giovedì 27 marzo uno degli incontri del progetto “Non chiudere gli occhi”, iniziativa di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato e da Autostrade per l’Italia, a cui hanno partecipato 5 classi di studenti dell’Istituto professionale “Marcello Malpighi” di Bologna.

A confrontarsi con gli studenti erano presenti il Responsabile Esercizio del Tronco di Bologna di ASPI Marco Brini e gli operatori della Polizia Stradale.

Questo nuovo ciclo di sessioni, porterà Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato a incontrare più di mille alunni che frequentano gli Istituti situati su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale in gestione. L’iniziativa fa seguito a quelle degli anni scorsi che hanno visto la partecipazione di oltre 220 istituti scolastici e circa 19.000 giovani, della scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto prevede, inoltre, approfondimenti in classe con il supporto dei professori, con workshop e materiale educativo multimediale rivolto alle nuove generazioni e predisposto da ASPI.

L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani in modo da fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità stradale, che è la principale causa di morte nelle fasce giovanili, non solo in Italia ma anche in Europa, affinché i giovani siano educati all’adozione di comportamenti consapevoli sulle strade.

Sono questi i propositi della Polizia di Stato che, attraverso la Specialità della Polizia Stradale, porta avanti da anni progetti e iniziative miranti a diffondere l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole di convivenza, tra cui quelle sulla circolazione stradale, con la consapevolezza che una sicurezza stradale partecipata e condivisa, arricchita di più contributi e sforzi, possa raggiungere più destinatari possibili.