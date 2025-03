Giovedì 3 aprile la terza “Camminata ai tulipani di Matteo”

I tulipani, piantati lungo via Poiano e dedicati alla memoria di Matteo Incerti, sono fioriti ed è quindi possibile ammirarli. Ecco perché giovedì 3 aprile si terrà la terza “Camminata ai tulipani di Matteo”, in ricordo del giornalista e storico reggiano, scomparso a soli 51 anni, il 14 agosto del 2022. Proprio a lui è stato dedicato il “Cammino dei tulipani”, voluto dall’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia, e inaugurato mercoledì 30 novembre 2022.

Tutti possono partecipare alla camminata semplicemente unendosi al Gruppo di cammino di Albinea, facendosi trovare alle ore 16 in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, a Botteghe. Il percorso, della lunghezza di 4 chilometri e della durata di circa 2 ore, porterà i partecipanti alla scoperta dei tulipani. Accompagnerà il gruppo il botanico Ugo Pellini, che illustrerà la storia della mamma del pilota americano Richard Cooley, che piantò i tulipani a guerra conclusa nel luogo in cui il figlio si schiantò con il suo aereo. Inoltre il professore, amico del giornalista, parlerà di Matteo, del paesaggio collinare e delle caratteristiche dei fiori. L’arrivo sarà al bivio di Ca’ Bottazzi con ritorno dalla stessa strada, alla piazza di Botteghe, alle 17.30 circa.

L’idea di dedicare questo percorso fiorito a Matteo, all’indomani della sua prematura scomparsa, deriva dal fatto che, in una delle tante ricerche di cui era appassionato, lui stesso aveva ricostruito un avvenimento verificatosi durante e immediatamente dopo la Seconda guerra mondiale. Sulle colline di Albinea infatti, nel corso del 1944, precipitò un aereo americano: un caccia P-38, abbattuto da un aereo dell’aviazione della Repubblica sociale in uno scontro aereo nei cieli del comune collinare. Nello schianto perse la vita il giovane tenente Richard Cooley, originario di Lookwood, in Ohio. A guerra conclusa la madre di Richard si recò ad Albinea e piantò alcuni tulipani nel punto in cui era caduto il velivolo del figlio. Da qui l’idea di Matteo di dedicare a questo gesto d’amore il “Cammino dei tulipani”.