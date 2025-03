Servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del Parco XXII aprile di Modena

Nella notte di giovedì, i Carabinieri della Compagnia di Modena con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Modena hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del parco XXII aprile finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. I militari hanno deferito in stato di libertà un 31enne nigeriano con numerosi precedenti di polizia prevalentemente per reati in materia di detenzione e spaccio di droga.

Ad attirare l’attenzione dei Carabinieri è stato l’atteggiamento sospetto dello straniero, il quale è stato poi trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo crack e 100 euro in contanti. Inoltre, i successivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di accertare che il prevenuto risultava destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria per il reato di atti persecutori commesso a Reggio Emilia nel 2024.

Le ulteriori attività svolte dai militari e dall’unità cinofila hanno permesso di segnalare alla locale Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti un 47enne italiano sorpreso nel possesso di una dose di crack e di sequestrare a carico di ignoti il quantitativo di 55 g di marijuana rinvenuto occultato nella vegetazione nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico della zona.