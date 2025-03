Open day “Cavalli in armonia: un cavallo per abbattere tutte le barriere”

Giornata speciale per l’Associazione di Riabilitazione Equestre “Il Centauro-Paddock” che si prepara ad accogliere appassionati e curiosi in occasione dell’open day “Cavalli in armonia” in programma domenica prossima 30 marzo, dalle 14.00 fino al tardo pomeriggio.

La giornata è nata per far conoscere le molte attività svolte dell’Associazione che ha la sua sede in via Marconi 6 a Minerbio, in provincia di Bologna. Qui si trovano le scuderie e gli spazi, in parte coperti, utilizzati per i corsi e le gare di equitazione. Inoltre, sono presenti una club house e una casa rurale, edifici entrambi in fase di ristrutturazione. “Stiamo lavorando affinché la qualità dell’accoglienza migliori ulteriormente ponendo grande attenzione a progetti di inclusione. Ormai da anni organizziamo corsi in cui i cavalli e i loro qualificati istruttori diventano parte integrante dell’intervento, che può riguardare un minore con disabilità o, ultimamente, anche adulti, in particolare donne che hanno subito violenza. In Emilia-Romagna e probabilmente anche in Italia, siamo stati i primi ad organizzare iniziative che hanno coinvolto donne che hanno subito questo trauma. In molti casi hanno partecipato anche i loro figli. I risultati sono stati davvero importanti. Si è trattato di un lavoro di équipe: determinante è stata la collaborazione con i Centri Antiviolenza, la Regione e i volontari. Molto incoraggianti sono anche l’aiuto che ci sta offrendo il Comune di Minerbio che, da subito, si è mostrato sensibile rispetto alle nostre proposte legate all’inclusione e l’inserimento nell’elenco dei possibili fornitori e all’Azienda Usl di Bologna. Ora vorremmo aumentare questa attività e, in parallelo, consolidare anche il lavoro più tradizionale, legato al maneggio” spiega Angela Ravaioli fondatrice dell’Associazione.

L’open day sarà un vero e proprio happening in cui le esibizioni a cavallo si alterneranno a momenti di spettacolo e socializzazione. A partire dalle 14.30 gli ospiti potranno ammirare le esibizioni equestri degli allievi della scuola, dalle 17.30 alla 18.30 i più piccoli potranno assistere allo spettacolo di burattini “Biancaneve ecologista” messo in scena dal modenese Luciano Pignatti, a seguire “La grande notte del rock” con Luca Guaraldi, volto noto del piccolo schermo, secondo classificato alla trasmissione televisiva ‘La corrida’ di Rai1 con Carlo Conti nel 2019 e semifinalista al programma ‘Tu Si Que Vales’ di Canale5 nel 2021. L’accesso all’evento è libero e gratuito.

“Il nostro auspicio è diventare un punto di riferimento per la comunità, dare vita a un modello di fattoria urbana in grado di unire la riqualificazione del territorio con la rigenerazione sociale” conclude Angela Ravaioli.