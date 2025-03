Il Wrestling ritorna a Reggio Emilia il 30 marzo

La WIVA Wrestling ritorna a Reggio Emilia con WIVA Rebirth. Domenica 30 marzo, al Centro Sociale Tricolore, andrà in scena uno show spettacolare, pronto a travolgere il pubblico con azione, adrenalina e colpi di scena indimenticabili.

La federazione porta sul ring alcuni tra i migliori atleti italiani, pronti a darsi battaglia in incontri che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Tra voli acrobatici, manovre mozzafiato e rivalità incandescenti, WIVA Rebirth promette di essere un evento che conquisterà sia i fan del wrestling che chi assiste per la prima volta a uno spettacolo dal vivo.

Uno show pensato per tutta la famiglia, per chi ama l’emozione dello sport e il coinvolgimento dello spettacolo. Un’esperienza unica da vivere dal vivo, perché il wrestling è qualcosa che va visto, sentito e vissuto da vicino.

I biglietti sono in vendita su OOOH.EVENTS in prevendita con tariffa ridotta. Per info e prenotazioni: 353 4764734