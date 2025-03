Un pomeriggio da universitari all’Alma Mater

All’Alma Mater, dal 1 al 4 aprile e nella settimana tra il 9 e il 13 giugno, l’appuntamento con l’orientamento è in presenza: studenti e studentesse e diplomandi/e delle scuole superiori vivranno a Bologna un pomeriggio da veri universitari, grazie a momenti di accoglienza e confronto ed esperienze immersive come escape room e speed date con i corsi di laurea.

Docenti, studentesse e studenti Unibo introdurranno le future matricole nella vita dell’Ateneo, svelandone non solo l’offerta formativa e le relative prospettive future, ma anche i luoghi e la storia: visite guidate negli spazi dei Dipartimenti, dai laboratori alle biblioteche, saranno affiancate da incontri tematici nelle aule per scoprire i più innovativi risultati della ricerca.

Contemporaneamente laboratori, workshop, simulazioni e percorsi interattivi mostreranno concretamente cosa significa studiare e lavorare in uno specifico ambito. Le ragazze e i ragazzi potranno ad esempio costruire un circuito elettrico, analizzare un reperto archeologico, simulare un processo giuridico, o ancora progettare un’app, disegnare una struttura architettonica e scrivere un articolo scientifico.

L’università è un percorso di vita, oltre che di studi, volto a sviluppare capacità di interazione e attitudine alla collaborazione: per questo gli appuntamenti in presenza saranno animati da momenti conviviali, quiz a squadre, giochi tematici e dibattiti con studentesse e studenti Unibo per condividere esperienze e aspettative.

Per rendere il sapere sempre più accessibile, sono previste postazioni dedicate ai corsi di studio dove docenti e personale dell’Alma Mater risponderanno alle domande dei partecipanti, risolvendo dubbi e incertezze.