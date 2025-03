La Magnalonga di Corlo diventa maggiorenne

Domenica 4 maggio si terrà la diciottesima edizione della Magnalonga di Corlo, attesissimo percorso enogastronomico a tappe nelle campagne della frazione formiginese.

Da sabato 29 marzo, a partire dalle ore 9, è possibile accedere al sito ufficiale della manifestazione per iscriversi online. Sempre a partire da sabato, è possibile effettuare le iscrizioni anche presso i bar B. B. di Corlo e Seven di Casinalbo.

Affermano gli organizzatori: “Era la primavera del 2005 quando alcuni di noi parteciparono alla Magnalonga di Pedemonte nella zona della Valpolicella. Fu un’illuminazione. Al nostro ritorno il pensiero fisso fu uno solo: come possiamo riprendere questa formula e proporla a Corlo? Iniziammo a pensare al percorso, al menù e alle tappe. Immaginavamo la magia del nostro cibo inserito in un contesto che coinvolgesse i partecipanti non solo nella nostra natura ma anche nella cultura contadina. Perché la visione della campagna è per noi sinonimo di casa e di libertà. Iniziò così la prima Magnalonga Città di Corlo, alla quale parteciparono poco più di 600 persone. Con gli anni siamo cresciuti sempre di più ed è diventata un appuntamento importante per la nostra comunità che sa di poter contare su oltre 400 volontari pronti ad aiutare e supportare questo incredibile progetto. I partecipanti, ormai più di 3000 persone, provengono principalmente dalla nostra regione, da altre regioni italiane e pure dall’estero. Sull’esempio della Magnalonga Città di Corlo sono sorte tante manifestazioni e riceviamo ancora richieste di consigli da varie persone per organizzare manifestazioni simili nei loro paesi”.

“I proventi della Magnalonga – concludono gli organizzatori – vengono devoluti alla Parrocchia e alla comunità di Corlo; nel corso di questi anni sono stati utilizzati per ristrutturare e ammodernare la Scuola d’Infanzia, il Teatro Giovanile e la costruzione della Casa di Soggiorno per Anziani”.

Saranno 11 le tappe e 13 i gruppi in partenza ogni 25 minuti.