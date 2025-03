L’80° anniversario dell’Operazione Tombola con il presidente De Pascale

Sabato 29 marzo Albinea celebrerà l’80° anniversario del Fatto d’Armi di Villa Rossi e Villa Calvi, conosciuto anche come Operazione Tombola.

Quello che andrà in scena in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, a Botteghe, sarà un appuntamento denso di significato, di storia e di memoria. Verrà infatti celebrato l’assalto al comando tedesco della Linea Gotica occidentale, portato a termine la notte tra il 26 e il 27 marzo 1945 dai paracadutisti inglesi insieme a partigiani italiani e russi. L’evento è organizzato dal Comune, in collaborazione con il comitato Gemellaggi Pace e Diritti Umani, la sezione locale dell’Anpi, Pro Loco e Istoreco. Durante l’iniziativa sarà presente la delegazione del distretto berlinese di Treptow-Koepenick, con cui Albinea è gemellato da ben 28 anni.

Ospite d’onore dell’edizione 2023 della commemorazione sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale.

Il programma delle celebrazioni inizierà alle 9 in piazza “Caduti alleati di villa Rossi e villa Calvi”, a Botteghe, con la deposizione delle corone di fiori al monumento “Mai più” accompagnato dalla musica della Banda di Albinea. Poi, preceduti dal suono della cornamusa di Daniele Bianchini, ci si trasferirà a Villa Rossi per deporre una corona sulla lapide che ricorda i tre paracadutisti inglesi uccisi dai tedeschi durante l’attacco del 1945: il tenente Riccomini, il sergente Guscott e il caporale Bolden. Alle 9.45, in piazza a Botteghe, le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Albinea leggeranno alcune “Parole per scalfire l’indifferenza”: riflessioni e pensieri che derivano da un percorso svolto in classe sulla Resistenza insieme ad Anpi e all’ascolto della testimonianza di Liliana Del Monte, scampata all’eccidio della Bettola. A seguire ci sarà il saluto e l’intervento della sindaca di Albinea Roberta Ibattici e del primo cittadino del distretto berlinese di Treptow-Kopenick, Oliver Igel. La conclusione è affidata al presidente De Pascale.

A seguire ci sarà l’esibizione dell’orchestra “Osare” della scuola di musica “Risonanze”, diretta da Davide Bizzarri, e delle voci del coro della scuola stessa diretto da Doriana Marin.

La giornata dedicata all’Operazione Tombola proseguirà nel pomeriggio, alle ore 15.30, da Cà del Lupo, con la Camminata sui sentieri partigiani. L’intento è ripercorrere la strada che calpestarono i 110 uomini dei reparti britannici delle Sas, delle formazioni partigiane reggiane delle Brigate Garibaldi, “Gufo Nero” e del battaglione russi per recarsi alle due ville e attaccare i soldati tedeschi di stanza all’interno.

Per chi volesse usufruire del trasporto in pullman alla partenza il ritrovo sarà alle ore 15 in piazza Caduti Alleati a Botteghe. Il trasporto è messo a disposizione da Anpi ed è a offerta libera. Le prenotazioni si raccolgono scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522.590261 (Fino a esaurimento posti).

La camminata sarà intervallata da momenti rievocativi grazie compagnia di attori “Allorquando” e sarà accompagnata dalla cornamusa di Daniele Bianchini in ricordo di David Kirkpatrick. Il ritorno a Botteghe è previsto alle ore 20 circa.

Domenica 30 marzo, sarà aperto per tutta la giornata il museo più piccolo del mondo “Storie che pesano” di piazza Cavicchioni.

IL GRUPPO DI CAMMINO DEGLI STUDENTI

L’iniziativa sarà preceduta, venerdì 24 marzo, dalla “Camminata delle scuole sui Sentieri partigiani” dedicata alle cinque sezioni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Albinea e Borzano. La partenza da località Cà del Lupo sarà alle ore 9 e l’arrivo a Botteghe alle ore 12.30 circa.

La camminata, in collaborazione con Istoreco a Anpi Albinea, è aperta a tutti i cittadini interessati,

ma il trasporto al punto di partenza dovrà avvenire con mezzi propri.