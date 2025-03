Sabato 29 marzo, alle 11 a Palazzo Pepoli, si terrà l’incontro “Dal riconoscimento del diritto al cibo (ius cibi) alle politiche alimentari: quali prospettive per Bologna?”

Dopo l’inserimento del diritto al cibo nello Statuto del Comune di Bologna e prima ancora della Città metropolitana e in vista della giornata mondiale dedicata al diritto al cibo del prossimo 7 giugno, un incontro per discutere di come attivare una vera e propria politica alimentare urbana e metropolitana, per l’attuazione di una piena cittadinanza alimentare.

Il percorso che ha portato al riconoscimento del diritto al cibo (ius cibi) è partito dall’istituzione di un tavolo della Democrazia alimentare, dalla redazione di un manifesto e dall’adozione delle linee guida per una politica alimentare urbana e metropolitana da parte della Giunta.

Interverranno: