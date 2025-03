Castelfranco, “Parlare col cuore”: il 29 marzo incontro per i genitori dei bambini tra 0 e 6 anni

Migliorare la comunicazione familiare attraverso strumenti pratici: il Comune di Castelfranco Emilia promuove, assieme all’Unione del Sorbara e alla fondazione di Modena, “Parlare col Cuore”, un percorso formativo rivolto ai genitori di bambini tra 0 e 6 anni finalizzato ad il dialogo in famiglia attraverso l’apprendimento di elementi di comunicazione empatica e mindfulness. L’iniziativa si terrà sabato 29 marzo, dalle ore 10 alle 12, presso il Nido Arcobaleno-Girandola, in Via Picasso 27-29. L’incontro offrirà ai genitori strumenti concreti per favorire un dialogo aperto e consapevole con i propri figli, promuovendo un ambiente familiare armonioso e rispettoso dei bisogni emotivi di grandi e piccoli.

Alessandro Salvioli, vicesindaco di Castelfranco Emilia con delega alle politiche educative, sottolinea che «come Amministrazione riteniamo fondamentale sostenere le famiglie nel loro percorso educativo, offrendo occasioni di confronto e crescita. “Parlare col Cuore” è un’opportunità preziosa per rafforzare le relazioni tra genitori e figli, basandole sull’ascolto, sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza emotiva. Investire nel benessere delle famiglie significa costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni di tutti. A fare il paio con queste iniziative sono i numerosi interventi su scuola e sport: due ambiti in cui stiamo investendo particolarmente, a partire dalla riqualificazione delle Deledda di Gaggio, della palestra Tassoni di Piumazzo, e di tutti quei luoghi sportivi che tra Città e frazioni sono stati rinnovati. Questo perché crediamo fermamente che il benessere dei bambini e delle famiglie passi non solo attraverso una comunicazione consapevole e rispettosa, ma anche tramite spazi educativi e sportivi adeguati, sicuri e stimolanti».