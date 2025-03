“Nessuno mi capisce”: percorso di confronto attraverso la metodologia teatrale dedicato agli adulti di riferimento

Avere a che fare con l’adolescenza pone molte domande agli adulti, proprio per questo il Centro per le Famiglie del Distretto ceramico attiva un inedito percorso che mira ad aiutare le figure di riferimento di ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su (genitori in primis, ma anche insegnanti, educatori, allenatori…), che abbiano voglia di approfondire e mettersi in gioco.

Gli incontri si svolgeranno giovedì 27 marzo e giovedì 3 aprile dalle 18.30 alle 20 presso la sede di Casinalbo del Centro per le Famiglie (via Landucci 1) e saranno condotti da Enrico Lombardi dell’Associazione Quinta Parete, esperto di teatro e di lavoro con i teenagers.

Lombardi guiderà i partecipanti attraverso esercizi teatrali che serviranno a far emergere le difficoltà che possono esserci nel dialogo con le ragazze e i ragazzi, con particolare attenzione agli aspetti legati all’affettività e alla sessualità.

Il percorso si concluderà il 5 di aprile con un momento aperto al pubblico che si svolgerà dalle 17 alle 18.30 in cui i partecipanti ed Enrico Lombardi, insieme a Giorgia Silvestri, Responsabile della cooperativa sociale Aliante e Progetto Zone e Silvia Bertoncelli, Coordinatrice del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico, si confronteranno sul mondo degli adolescenti.

Per iscriversi ai due incontri del 27 marzo e del 3 aprile si può telefonare al numero 059416106 o scrivere a: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it.