Controllo di Vicinato Reggio Emilia: al via la costituzione di due gruppi in zona stazione e uno in zona Polveriera

Prosegue il percorso di costituzione dei gruppi di controllo di vicinato, al fine di migliorare – attraverso la collaborazione con gruppi di residenti – la sicurezza urbana in alcune zone specifiche della città. Nei prossimi giorni sono in programma alcuni incontri per dare il via a tre gruppi in due zone sensibili della città, il quartiere della Stazione e l’area intorno alla Polveriera.

Si parte domani, giovedì 27 marzo, alle 18 a Binario49 (via Turri 49) con un incontro pubblico in cui verrà formalizzata la costituzione di due gruppi di controllo di vicinato nella zona della Stazione storica. Il primo riguarderà l’area di via Turri e via Paradisi, mentre il secondo raccoglierà i residenti delle aree di viale 4 Novembre e parte di via Emilia Ospizio. L’iniziativa sarà anche l’occasione per fare il punto sulle azioni in programma relative al miglioramento della vivibilità della zona Stazione e parte iniziale di via Emilia Ospizio, grazie alla presenza del sindaco Marco Massari, l’assessore alla Cura della Città Davide Prandi e la dirigente dell’Unità di progetto Città Storica e Stazione Irene Manzini Ceinar.

Un nuovo appuntamento è poi in programma mercoledì 2 aprile alle 17.30 alla Polveriera, per la costituzione del gruppo relativo a via Casali e via Viani.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato costituito il gruppo di controllo di vicinato di via Avogadro a Coviolo, coordinato da Tolmino Menozzi. Il gruppo si occupa di una parte circoscritta di Coviolo, che invece è già coperta da un gruppo di controllo di vicinato – costituito da ben 108 membri – guidato da Claudio Braglia.

Nei mesi di aprile e maggio, infine, è prevista l’attivazione di cinque nuovi gruppi di controllo di vicinato, in via Passo Buole, nella zona di via Telesio nel quartiere di San Pellegrino, a Cadè, nella zona di via Terrachini e nell’area adiacente al parco Tocci/Sant’Agostino/via Bardi.

La mappa dei gruppi di controllo di vicinato è consultabile sul sito del Comune, al link:

https://www.comune.re.it/argomenti/coesione-sociale/progetti-di-cultura-della-sicurezza/controllo-di-comunita