Occupano abusivamente un appartamento. Cinque stranieri denunciati a Modena

Cinque cittadini stranieri sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Modena, guidata dal Capitano Marco Zavattaro, per aver occupato abusivamente un appartamento della società “Fintecna S.p.A” in via San Martino.

I cinque individui, quattro uomini centrafricani e una donna rumena di età compresa tra i 20 e i 40 anni, si erano introdotti nell’abitazione dopo aver rotto una finestra e vi si erano stanziati da giorni. Personale della società in questione, dopo aver constatato l’occupazione abusiva, chiedeva l’intervento dei Carabinieri che, dopo aver acceduto nell’appartamento, verificava l’illecita permanenza e accompagnava gli individui in caserma per le operazioni di identificazione.

Emergeva così la commissione di ulteriori reati, diversi rispetto alla permanenza illecita nell’appartamento. Un nigeriano veniva denunciato in stato di libertà poiché in atto sottoposto al divieto di dimora a Modena; un guineano poiché si rifiutava di declinare le proprie generalità; un ghanese poiché trovato in possesso di un coltello di dimensioni importanti e di documenti rubati; un altro ghanese poiché anch’esso in possesso di un coltello; la donna rumena poiché in possesso di dispositivi elettronici e documenti provento di furto.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in atto in relazione ad altri oggetti in possesso agli interessati, che evidentemente, oltre ad un tetto, avevano trovato riparo nell’abitazione per stabilirvi una base d’appoggio in seguito alla commissione di reati di microcriminalità urbana.