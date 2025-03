Come convivere con la demenza di un familiare? Nel Distretto di Vignola un ciclo di incontri per orientare e sostenere i caregiver

Come affrontare la quotidianità con un proprio caro affetto da demenza? Nasce con l’obiettivo di sostenere i familiari e i caregiver delle persone con demenza il ciclo di otto incontri itineranti per sensibilizzare la comunità verso questa malattia, in programma nel Distretto di Vignola.

L’iniziativa intitolata ‘Mente Attiva: Informarsi, prevenire e convivere con la demenza’, che durerà fino al prossimo novembre, nasce da una collaborazione tra l’associazione ‘Per non sentirsi soli’ ODV e l’Azienda USL di Modena (Distretto sanitario di Vignola), con il coinvolgimento dei professionisti della Geriatria Territoriale-Disturbi Cognitivi e Demenze. Fondamentale il supporto dell’Unione Terre di Castelli, Comune di Montese, Coop Alleanza 3.0, Bper Banca e Fondazione Vignola. Il ciclo di incontri vuole fornire gli strumenti per permettere ai famigliari di diventare competenti nella cura e nella assistenza dei loro cari.

Primo appuntamento mercoledì 26 marzo a Vignola (ore 20.30) presso la Sala Montinaro in via Pertini 113. Ospiti della serata, dal titolo ‘Come invecchiare senza diventare vecchi’, saranno il dottor Davide Zaccherini (geriatra) e la dottoressa Elena Bruzzi (Terapista occupazionale).

La lista degli incontri è consultabile nella pagina del Distretto di Vignola all’indirizzo www.ausl.mo.it/azienda/distretti/distretto-vignola/

Solo nel Distretto sanitario di Vignola si stimano 1.704 casi all’anno di demenza che portano ad un carico assistenziale principalmente ai caregiver e i loro famigliari, poi successivamente al sistema socio-sanitario.