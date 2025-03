Trovato con una mannaia da macellaio in auto, 46enne finisce nei guai nel reggiano

Fermato al supermercato dopo aver oltrepassato le casse senza pagare alcuni beni che aveva occultato sulla persona, ha pagato la merce in suo possesso, tanto che i carabinieri giunti nel supermercato hanno appreso della volontà del titolare di non procedere alla denuncia. Ciò, tuttavia, non ha impedito ai militari di procedere all’identificazione dell’uomo, un cittadino indiano. Trovandosi nei pressi dell’auto dell’uomo, i carabinieri hanno notato che all’interno della vettura, di fianco al sedile anteriore, vi era una mannaia da macello.

Il fatto risale all’altro pomeriggio, quando l’indagato si è recato presso un supermercato di Rio Saliceto con l’apparente intento di fare la spesa. All’uscita, tuttavia, l’uomo è stato fermato oltre le casse dagli addetti del supermercato nel sospetto, poi rivelatosi fondato, che occultasse sulla persona merce non pagata, circostanza per cui venivano allertati anche i carabinieri. Prima dell’arrivo dei militari, l’uomo spontaneamente pagava quanto prelevato, ovvero alimenti di poco valore, motivo per cui all’arrivo dei militari il responsabile del supermercato decideva di non formalizzare la denuncia. Tuttavia i carabinieri, alla luce di quanto verificato, procedevano a identificare l’uomo che veniva raggiunto nei pressi della sua autovettura in sosta nel parcheggio del supermercato. Durante tali attività i militari avevano modo di notare che nella tasca dello sportelo anteriore dell’auto era presente un’arma, per cui procedevano a perquisire il veicolo riscontrando effettivamente che si trattava di una mannaia da macello che quindi veniva sequestrata. L’uomo, 46enne residente a Reggiolo, che non ha giustificato il possesso della mannaia con lama di 20 cm, veniva condotto in caserma dove alla luce dei fatti e raccolti a suo carico elementi di presunta responsabilità, veniva denunciato dai Carabinieri della stazione di Campagnola Emilia con l’accusa di porto abusivo di armi.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.