San Martino in Rio, i carabinieri ricordano Fernando Ferretti e l’eccidio di Malga Bala

Nel pomeriggio di sabato 22 marzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia hanno voluto ricordare e rendere gli onori alla M.O.M.C. Fernando Ferretti, nato a San Martino in Rio nel 1920, assassinato a Malga Bala (Plezzo) il 25 marzo 1944.

La commemorazione si è svolta presso il piccolo cimitero di Stiolo di San Martino in Rio dove il Carabiniere Ferretti è stato sepolto, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia Colonnello Orlando Hiromi Narducci, dei comandanti di Stazione di San Martino in Rio e Correggio di una rappresentanza delle associazioni nazionali Carabinieri in congedo di Correggio (RE) e di Tor Viscosa (UD). Alla commemorazione, che ha visto anche la celebrazione di una messa nella Chiesa della frazione Stiolo di San Martino in Rio, era presente anche il Sindaco di San Martino in Rio Paolo Fuccio.

A Ferretti e a tutti militi vittime dell’eccidio è stata conferita il 27.3.2009 la Medaglia d’Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione: «Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, in servizio presso il posto fisso di Bretto Inferiore, unitamente ad altri commilitoni, veniva catturato da truppe irregolari di partigiani slavi, che, a tappe forzate, lo conducevano sull’altopiano di Malga Bala. Imprigionato all’interno di un casolare, subiva disumane torture che sopportava con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, veniva barbaramente trucidato. Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell’onore e del dovere, spinto fino all’estremo sacrificio».