Parco della Montagnola, al via da oggi i lavori per la nuova area giochi

Sono partiti oggi, lunedì 24 marzo, i lavori per la realizzazione della nuova area giochi nel parco della Montagnola, promossi dal Comune di Bologna nell’ambito del progetto di riqualificazione complessiva del parco.

La nuova area giochi, progettata in coerenza con il contesto storico e paesaggistico della Montagnola, prevede diverse zone dedicate alle varie fasce di età, compresa un’area per l’educazione in natura. Le attrezzature ludiche saranno realizzate con materiali naturali resistenti e duraturi, come il legno di robinia, e comprenderanno giochi che stimolano l’arrampicata, il movimento e l’apprendimento motorio, favorendo il gioco libero all’interno dell’area.

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di attrezzature per l’allenamento a corpo libero e la riqualificazione dei percorsi pedonali esterni intorno alla fontana, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi simbolici del parco, migliorando l’accessibilità e rendendolo più accogliente.

L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro, accessibile e stimolante per bambine, bambini, famiglie e tutta la cittadinanza, in linea con la visione di un parco sempre più vivo e attento ai bisogni delle comunità.

Il termine dei lavori è previsto entro il mese di maggio 2025.

Il progetto del parco giochi è stato redatto dall’Unità Manutenzione strade e Verde del Comune di Bologna e recepisce gli esiti del percorso partecipativo condotto negli ultimi anni dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi in sinergia con il Quartiere Santo Stefano. Il percorso ha coinvolto tutte le realtà associative attive nella zona, le istituzioni scolastiche del territorio nonché i numerosi cittadini e cittadine che frequentano il parco.

Questi lavori sono finanziati da un fondo speciale statale per il risanamento di aree degradate nell’ambito di un progetto di sicurezza urbana integrata, per 400mila euro.

Dopo la recente inaugurazione di Filla, il nuovo centro per l’ambiente e la sostenibilità nato nel cuore della Montagnola, si aggiunge quindi un altro tassello al progetto di riqualificazione complessiva del parco.

In coerenza con gli obiettivi della strategia dell’amministrazione Bologna Verde, sono previsti nei prossimi anni ulteriori interventi per disigillare i suoli, ammodernare gli arredi, potenziare l’illuminazione, valorizzare le connessioni con il resto della zona, per un ulteriore investimento del Comune da 5,2 milioni di euro finanziati dal Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.