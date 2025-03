Importante novità per tutti i fruitori della Biblioteca Sognalibro di Casalgrande

In accordo al decreto firmato dal Sindaco Giuseppe Daviddi, dal 1 di aprile, la biblioteca – sita in Piazza Ruffilli 1 a Casalgrande – amplierà i suoi orari di apertura al pubblico, rimanendo in servizio anche nei pomeriggi di mercoledì e venerdì oltre a quelli già attivi di martedì e giovedì, quindi, di fatto, tutta la settimana escluso il lunedì.

Questo, nel dettaglio, il nuovo orario di apertura al pubblico della Biblioteca ‘Sognalibro’.

Lunedì : giorno di chiusura

: giorno di chiusura Martedì : dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 Mercoledì: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 Giovedì : dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 Venerdì : dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 Sabato : dalle 9 alle 13

: dalle 9 alle 13 Domenica: chiuso.

“Questo è un passo fondamentale per implementare le attività della biblioteca, promuovendo e continuando il percorso di avvicinamento alla lettura, che è una delle nostre linee di mandato – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Graziella Tosi -. Penso alla cultura come una grande opportunità di accrescimento della persona e, di conseguenza, dell’intera comunità attraverso la conoscenza”.

“Inoltre, per i mesi a venire, sono in fase di sviluppo progetti che si concretizzeranno in eventi di diffusione capillare della lettura sul territorio e in momenti condivisi, anche con le scuole, in cui la poesia sarà protagonista”, conclude l’Assessore Tosi.