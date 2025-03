Sassuolo, Legambiente: “La Piazza è dei cittadini, non delle auto”

Legambiente interviene nel dibattito innescato dalla raccolta di firme con la quale si chiede un aumento del numero di parcheggi in Piazza Martiri Partigiani.

“Da anni la nostra associazione si batte perché la piazza centrale diventi un luogo pedonalizzato vivibile, ricco di socialità e di eventi culturali e non rimanga solamente un parcheggio come oggi. Apprendiamo pertanto con stupore dell’iniziativa che vorrebbe addirittura aumentare il posto occupato dalle automobili, rubando ulteriore spazio alla già risicatissima area riservata ai pedoni che, in ogni caso, viene continuamente violata dalle auto in sosta vietata” continua l’associazione ambientalista.

“La proposta ci sembra ancor più surreale, considerando che tutte le città moderne stanno andando nella direzione opposta, verso una pedonalizzazione sempre più ampia dei centri storici, che tornano così a vivere ed essere di nuovo un luogo al servizio dei cittadini e per le famiglie.

I moderni problemi del commercio, messo sotto pressione dal volume sempre crescente degli acquisti online, non si risolvono aggiungendo ulteriori parcheggi davanti ai negozi, ma con centri storici più belli ed a misura d’uomo, attrattivi anche per coloro che vogliono andar per negozi; la riapertura di Via Cavallotti, per esempio, non ha portato alcun beneficio alle attività commerciali, che anzi – purtroppo – hanno continuato a chiudere anche nella via aperta al traffico.

La nostra iniziativa intitolata “Spazio Vitale” e realizzata durante le Fiere d’Ottobre, con la quale abbiamo reso disponibile tutta la piazza al gioco ed alla socialità, ha riscosso un grande successo, tanto che molti cittadini ci hanno poi contattato auspicando un sempre maggiore “Spazio Vitale” riservato ai pedoni, alle biciclette, alle persone”.

Conclude Legambiente: “Sogniamo marciapiedi e piste ciclabili senza auto in sosta; una piazza in cui si possa passeggiare senza il rischio di essere investiti ed intossicati dai gas di scarico, una piazza dove si possa chiacchierare senza il rumore delle auto che girano in tondo.

Le firme raccolte vanno in direzione ostinata e contraria rispetto al futuro”.