‘Insieme per la legalità si vince!’ quarta edizione, oggi al teatro De Andrè di Casalgrande

Il 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria, dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Casalgrande, in questa giornata così significativa, si è fatto epicentro di legalità, lanciando un messaggio potente ai propri cittadini e soprattutto ai giovani che formano questa comunità: tutti insieme, parlando, denunciando, non voltandosi dall’altra parte, si contribuisce a fare in modo che la legalità prevalga su ogni forma di malaffare e criminalità organizzata.

L’evento

Questo messaggio, forte e chiaro, si leva al termine della quarta edizione di “Insieme per la legalità si vince!”, un momento di incontro, riflessione, e dialogo voluto e organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Biblioteca Sognalibro.

Al Teatro De Andrè hanno sfilato gli studenti delle classi dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande e della Scuola Santa Dorotea, in un incedere scandito da due momenti fondamentali.

In primis, l’insegnamento dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana che il Sindaco Giuseppe Daviddi ha consegnato ai rappresentanti delle classi delle scuole medie presenti.

Il secondo momento altamente coinvolgente è stata la restituzione degli elaborati sviluppati dai giovani alunni delle Scuole Primarie dell’IC di Casalgrande e della Scuola Santa Dorotea sulla vita di Giancarlo Siani e il lavoro compiuto sul testo ‘La mafia spiegata ai bambini – l’invasione degli scarafaggi’ che l’Amministrazione comunale ha acquistato e consegnato agli alunni nel dicembre scorso.

Il ricordo di Siani è stato il filo conduttore dell’intera giornata di oggi, venerdì 21 marzo, e la serata di ieri, giovedì 20 marzo. Grazie alla presenza e alle parole potenti di tre giornalisti di livello assoluto come Pino Ciociola (inviato speciale di Avvenire), Ettore de Lorenzo (inviato del TgR Campania della Rai) e Luca Ponzi (inviato del TgR Emilia Romagna della Rai), la memoria del giovane giornalista ucciso barbaramente dalla camorra nell’autunno del 1985 a soli 26 anni, è stato onorata al meglio.

Hanno detto

“Giancarlo non faceva il giornalista. Era un giornalista. Un ragazzo che aveva un sogno: quello di raccontare la verità per contribuire a rendere migliore una società che viveva in gran parte nell’oscurità. Nella paura. Ci sono momenti che cambiano la narrazione. Che determinano delle svolte, perché risvegliano le coscienze di tutti – hanno sottolineato Ciociola, de Lorenzo e Ponzi -. La morte di Siani, come quello di don ‘Peppe’ Diana, è stato uno di quelli. La rinascita di quelle terre è avvenuta proprio in quei momenti”.

“Il messaggio che vogliamo dare ai giovani presenti qui è semplice e diretto – ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Daviddi -. Non voltatevi dall’altra parte. E’ un valore che ci hanno tramandato i nostri Padri costituenti che dobbiamo sempre tenere a mente. Denunciate. Segnalate. Anche voi, nelle vostre classi. Nella vostra quotidianità. Un atto di bullismo è l’anticamera di un comportamento mafioso. Denunciate e segnalate. Solo così i valori della legalità possono prevalere e germogliare”.

La cerimonia

A Giancarlo Siani, l’Amministrazione comunale di Casalgrande ha intitolato la sala stampa adiacente alla Sala del Consiglio Comunale, nella serata di giovedì 20 marzo. Un momento importante, preceduto da un dibattito piacevole, vivace e interessante nella Sala ‘Farri’, alla presenza degli ospiti giornalisti, del Sindaco Daviddi, gli Assessori e Consiglieri e ai cittadini di Casalgrande.

Il progetto

‘Insieme per la legalità si vince!’ è parte integrante del progetto ‘Semi di legalità’, voluto e organizzato dall’Amministrazione comunale per tenere sempre alta l’attenzione sul tema della legalità e del contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata, con l’obiettivo di un sempre maggiore coinvolgendo in particolar modo degli studenti delle scuole del territorio.

Un progetto svolto in partnership ad Avviso Pubblico, Rete Comuni Mafia Free e Coopselios Coop Sociale.