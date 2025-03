Hub territoriali a Fiorano Modenese: si cercano partner

Il Comune di Fiorano Modenese e i Centri di Assistenza Tecnica di Lapam Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti cercano esercizi commerciali e associazioni per costituire insieme due hub territoriali: uno urbano in centro a Fiorano e uno di prossimità a Spezzano. Gli hub sono aggregati urbani ad alta vocazione commerciale e potenziale di crescita, una sorta di centro commerciale naturale 2.0.

Il Comune ha pubblicato un avviso di “manifestazione di interesse ad aderire all’accordo di partenariato per la costituzione di un hub urbano ‘hub Fiorano Città del Santuario’ e di un hub di prossimità ‘hub di prossimità’ frazione Spezzano”, al fine di completare lo studio di fattibilità degli hub, che dovrà essere presentato in Regione entro fine marzo, per passare alla seconda fase del percorso.

Dopo alcuni incontri tra amministratori, associazioni di categoria e esercenti per spiegare il progetto degli hub territoriali, ora tocca alle attività interessate formalizzare la propria adesione, mediante la sottoscrizione di una semplice manifestazione di interesse.

Le domande dovranno essere presentare tramite posta elettronica (aproduttive@fiorano.it); PEC (comunefiorano@cert.fiorano.it) oppure essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiorano Modenese.

Per presentare lo studio di fattibilità in Regione le adesioni si raccolgono entro il 25 marzo 2025, ma anche successivamente sarà possibile aderire all’hub.

Sono ammessi a presentare l’adesione all’accordo di partenariato per ciascun hub: in qualità di soggetti interessati da eventuali futuri bandi per la concessione di contributi, le imprese del settore commerciale e di servizio insediate nell’area definita dell’hub (anche in forma aggregata); in qualità di portatori di interesse per lo sviluppo di una progettualità che si dimostri condivisa e concreta, le imprese di altri settori (culturali, ricreativi, etc.); altri soggetti (associazioni, fondazioni, etc.); altre istituzioni.

La condizione per partecipare per le imprese del settore commerciale e di servizio è che siano ubicati all’interno dell’area “perimetrata” e definita per ciascun hub. Le planimetrie sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese

L’accordo a cui si aderisce consente di fare parte del tavolo di partnerariato, l’organo consultivo di governance dell’hub deputato ad elaborare proposte progettuali e suggerimenti, anche rispetto alla costituzione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche. Inoltre il tavolo verifica annualmente lo stato di avanzamento del programma di sviluppo e innovazione dell’hub.

“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto insieme alle associazioni di categoria e per il coinvolgimento nello studio della Parrocchia di Fiorano e del Comitato Fiorano In Festa per l’hub urbano ‘Fiorano Città del Santuario’ e dell’associazione Fiera di San Rocco per l’hub di prossimità ‘frazione di Spezzano’. E’ l’inizio di un importante percorso da intraprendere insieme a tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, per provare a rilanciare il centro di Fiorano mettendo al centro il nostro meraviglioso Santuario, e continuare a promuovere e sviluppare commercialmente la frazione di Spezzano.”, sottolinea l’assessore al Commercio, Sergio Romagnoli.