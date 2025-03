Primo posto al “Pi Greco Day 2025” di Firenze per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Sergio Neri di Concordia

Quattro squadre, due della primaria e due della secondaria di primo grado della scuola di Concordia sulla Secchia e San Possidonio, hanno partecipato il 14 marzo, alle competizioni che quest’anno si sono svolte a Firenze nell’ambito di Didacta Italia, il più importante evento nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione nel mondo della scuola. Sono risultate tutte vincitrici.

Un orgoglio per la scuola, per le famiglie, per il paese. I ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo Sergio Neri, si sono cimentati sui quesiti predisposti dall’Università di Torino, nell’appuntamento che organizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sfidando studenti di altre regioni d’Italia in una gara a quiz in grado di mettere alla prova e svelare le loro competenze di problem solving, misurandosi in problemi di logica e giochi numerici.

“Gli studenti del nostro Istituto Comprensivo hanno dimostrato che la passione per la matematica, l’impegno, la preparazione e l’entusiasmo, possono portare a risultati di eccellenza – sottolinea la dirigente dell’Istituto Comprensivo Sergio Neri, Rosa Anna Maria Cristaldi -. Il Pi Greco Day è l’occasione per scoprire e divertirsi con la matematica ma anche per capire e toccare con mano, da protagonisti, il valore delle discipline scientifiche. Hanno dimostrato che si può ‘risolvere’ divertendosi, insieme e facendo squadra, aprendo ad una visione universale e condivisa della matematica che li fa incontrare con i coetanei e con la vita, in una scuola che coglie le opportunità, aiuta a crescere, accompagna, include e unisce”.

Per la classe quinta della primaria hanno partecipato: Camilla Spinardi, Leonardo Mancrasso, Leonardo Pedrazzoli, Francesco Borghi, Tommaso Porta, Yaaqoub Abdelkader, Marcello Forghieri, Edoardo Borghi. Per la seconda media: Marco Mantovani, Samuele Michelini, Leonardo Bianchi. Per la terza media: Anna Hu, Carolina Santonicola, Alessandro Stefanini. Sono stati accompagnati dalla Dirigente scolastica e dai docenti Sara Stevanin, Simone Zanardi, Massimiliano Raffone, Paolo Morandi.