Mille euro per la Pediatria dell’Ospedale Ramazzini: il grande cuore dei bambini della scuola Gasparotto

Un assegno gigante da mille euro per la Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. È il dono che i bambini della scuola primaria “Leopoldo Gasparotto” di Fossoli hanno consegnato ieri pomeriggio ai professionisti del reparto diretto dal dottor Francesco Torcetta, frutto di una raccolta fondi promossa dall’istituto scolastico a cui hanno partecipato genitori, docenti e diversi esercenti del territorio, in particolare i forni “Panificio Damiano” di Fossoli e “Il pane dell’Angelo”, “Il pane del fornaio” e “Forno Sacchi 1910” di Carpi.

L’iniziativa è stata realizzata dal plesso Gasparotto con il contributo di G.A.I.A. (Genitori, Alunni, Insegnanti, personale A.T.A.), un’associazione senza finalità di lucro, che ha lo scopo di promuovere il diritto allo studio, la formazione e lo sviluppo della persona, la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola e l’integrazione nella scuola attraverso l’organizzazione di attività scolastiche integrative (sportive, ricreative, culturali, formative, artistiche e musicali) a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carpi Zona Nord”, a cui afferisce appunto la scuola primaria Gasparotto, e del territorio.

Grazie alla generosità della comunità, il reparto potrà sviluppare nuovi progetti a favore del miglioramento dell’assistenza ai piccoli pazienti. Al momento di consegna dell’assegno erano presenti il dottor Torcetta con alcuni professionisti sanitari della Pediatria, Stefania Ascari, Direttrice del Distretto di Carpi, Giulia Ciancia, Direzione sanitaria del Ramazzini, le maestre Rita Capiluppi e Livia Dallorto, e dieci alunni, uno in rappresentanza di ciascuna classe.

“Vedere tanti bambini sorridenti e felici per questa donazione ci ha riempito il cuore di gioia – sottolineano Torcetta e Ascari –, perché l’iniziativa assume una valenza che va al di là dell’importante contributo economico. Sapere di fare qualcosa di positivo per i bambini con bisogni di salute ha portato a una grande partecipazione, per la quale siamo davvero grati. Grazie ai bambini, ai genitori, al corpo insegnanti, alla direzione dell’istituto e agli esercenti per aver realizzato questa bella iniziativa”.