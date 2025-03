“Matinée della cultura: Spilamberto si svela”: il 23 marzo tante aperture straordinarie

Mattinata speciale per vivere i luoghi della cultura di Spilamberto.

In concomitanza con le Giornate FAI di Primavera, Spilamberto si apre allo sguardo di cittadini e visitatori. “Matinée della cultura: Spilamberto si svela” è l’iniziativa che renderà accessibili alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio culturale locale.

Nella giornata di domenica 23 marzo, saranno aperti al pubblico:

Rocca Rangoni : aperta dalle 10:00 alle 13:00 con ingresso gratuito. I visitatori potranno partecipare alle visite guidate gratuite a cura di Etcetera.

: aperta dalle 10:00 alle 13:00 con ingresso gratuito. I visitatori potranno partecipare alle a cura di Etcetera. Torrione : apertura dalle 10:00 alle 13:00 con ingresso gratuito, che permetterà ai visitatori di apprezzare uno dei simboli architettonici della città.

: apertura dalle 10:00 alle 13:00 con ingresso gratuito, che permetterà ai visitatori di apprezzare uno dei simboli architettonici della città. Museo Antiquarium: aperto dalle 10:00 alle 13:00 con ingresso gratuito, per permettere di ammirare la preziosa raccolta di reperti archeologici e di testimonianze della storia locale.

Inoltre il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale osserverà il consueto orario dalle 10:30 alle 17:30 con biglietto di ingresso per un’immersione nel prodotto gastronomico che ha reso celebre Spilamberto.

Per completare una giornata ricca di attività, nel pomeriggio, con ritrovo alle ore 14:30 al Piazzale Rangoni, è in programma il terzo appuntamento della rassegna “Di Storia in Storia” con la passeggiata tematica “Acque, merci, commerci e mulini“, un itinerario sugli antichi tracciati dei canali che attraversavano o lambivano Spilamberto, come il Canale di San Pietro, il Canale Diamante e il Canalino Castellano. Il percorso permetterà ai partecipanti di scoprire l’importante ruolo che le vie d’acqua hanno avuto nello sviluppo economico e sociale del territorio.

“Matinée della cultura: Spilamberto si svela” è a cura del Comune di Spilamberto. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il nostro patrimonio culturale, con aperture straordinarie e visite guidate ricche di stimoli proprio in occasione del primo fine settimana di primavera” dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandra Anderlini. “È un’occasione per ritrovarsi e inaugurare un periodo che sarà ricco di appuntamenti importanti per la nostra comunità”.