Indagini Istat: il Comune di Modena cerca rilevatori statistici

Cercasi rilevatori statistici. È online, sul sito del Comune di Modena, l’avviso di selezione per la formazione della graduatoria dalla quale il Comune attingerà per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo occasionale nell’ambito delle rilevazioni statistiche che deve effettuare per conto dell’Istat ed altri istituti di statistica.

Gli interessati hanno tempo fino al 7 aprile per inviare la propria domanda compilando il form online o inviando, via e-mail, il modulo scaricabile della sezione “Bandi e avvisi di selezione” del sito web comunale.

Il Comune di Modena svolge in media tre rilevazioni annue impegnando complessivamente dai 3 ai 4 rilevatori. Gli incaricati dovranno svolgere la propria attività di raccolta dei dati nelle zone del territorio comunale assegnate dal Responsabile dell’Ufficio Statistica e secondo le regole previste dal bando: http://www.comune.modena.it//bando-rilevatori-statistici