“Cinema sotto le stelle” al castello di Spezzano

Giovedì 10 luglio torna “Cinema sotto le stelle” nella suggestiva corte del castello di Spezzano, con il film “Il mio giardino persiano”, una delle pellicole più amate del Festival di Berlino.

Film romantico ma anche drammatico che racconta di una donna, vedova da una trentina d’anni, la settantenne Mahin non ha mai voluto risposarsi e da quando la figlia è partita per l’estero vive sola a Teheran nella sua grande casa con giardino. Stanca della solitudine, dopo un pranzo con le amiche che l’ha spinta a cercare la compagnia di un uomo, Mahin avvicina l’anziano tassista Faramarz, ex soldato anche lui destinato a restare solo, e con gentilezza lo invita da lei per passare una serata insieme. L’incontro inaspettato si trasformerà per entrambi in qualcosa d’indimenticabile.

La proiezione inizia alle ore 21.30; il biglietto è acquistabile presso la biglietteria all’ingresso del ponte levatoio dalle 20 o in prevendita sulla piattaforma Vivaticket, al costo di 6,50 euro (intero) e 5 euro (ridotto per gli under 18 e gli over 65). L’ingresso è invece gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate.

Gli appuntamenti di “Cinema sotto le Stelle” organizzati dall’associazione Quelli del ’29, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese proseguono ogni settimana con due proiezioni, il lunedì e giovedì, fino al 7 agosto 2025.

I prossimi film in programma sono:

lunedì 14 e giovedì 17 luglio “Lilo & Stitch” – prenotazione disponibile su Vivaticket

lunedì 21 luglio “Le assaggiatrici” (Cinema Revolution, costo 3,50 euro)

giovedì 24 luglio “Mission Impossible. The final Reckoning” – prenotazione disponibile

lunedì 28 luglio “Fuori” (Cinema Revolution, costo 3,50 euro)

giovedì 21 luglio “Il Robot selvaggio” – prenotazione disponibile su Vivaticket

lunedì 4 agosto “Nonostante” (Cinema Revolution, costo 3,50 euro)

giovedì 7 agosto “La vita da grandi” (Cinema Revolution, costo 3,50 euro)

Durante le serate di cinema sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).