Fiera di San Giuseppe: secondo weekend tra tradizione, sapori e mercati diffusi

La Fiera di San Giuseppe torna ad animare la città con il secondo fine settimana di eventi. Dopo il successo del primo weekend, i prossimi giorni vedranno protagonisti la Centenaria, con i suoi spazi espositivi e le iniziative gastronomiche, e il grande Mercato di Fiera, che animerà il centro storico nella giornata di domenica 23 marzo.

Gli eventi nei capannoni della Fiera

Sabato e domenica, i capannoni di Piazza Prampolini ospiteranno incontri, masterclass e momenti di approfondimento dedicati al territorio, alle sue eccellenze e alla tradizione culinaria.

Nella mattinata di sabato 22 marzo, alle ore 10.30, si terrà l’incontro “Nuove generazioni e le eccellenze del territorio”, con la partecipazione degli studenti delle Classi V dell’Istituto Zanelli, impegnati in progetti legati all’innovazione agroalimentare. Accanto a loro interverranno esperti del settore, tra cui Govi Paolo, del Consorzio Parmigiano Reggiano, e Francesco Cattini, della Confraternita dell’Aceto Balsamico, che porteranno testimonianze sulle produzioni tipiche locali.

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio alla cucina con la Masterclass sul Tortello Verde, guidata dalla Chef Matilde Montanari e dallo Chef Simone Magnanini. Durante l’incontro, i partecipanti potranno imparare le tecniche per realizzare il ripieno, la pasta e la chiusura di uno dei piatti simbolo della tradizione emiliana.

La giornata di domenica 23 marzo sarà interamente dedicata alla gastronomia, con un programma di corsi di cucina e show cooking. Si inizierà alle 10.15 con un laboratorio di pasticceria dedicato alla preparazione di una mousse ai tre cioccolati con frutti rossi, mentre a mezzogiorno sarà la volta di una dimostrazione di cucina su un piatto tipico della tradizione, i passatelli con carciofi, cotechino e aceto balsamico.

Nel pomeriggio, alle 15.15, spazio ai più piccoli con il corso di cucina per bambini, dove potranno cimentarsi nella preparazione di biscotti e crostate della tradizione. Alle 17 un nuovo show cooking vedrà protagonista una proposta innovativa, con gli gnocchetti al matcha con zucchine, patate al timo e pancetta croccante. La giornata si concluderà con un momento di festa: alle 18 è in programma la premiazione del vincitore del gioco “Indovina il peso della forma”, seguita da una degustazione di Parmigiano-Reggiano DOP e vini del territorio.

Il Mercato di Fiera: domenica 23 marzo nel centro storico

Domenica, dalle 8 alle 20, il centro storico di Scandiano si trasformerà in un grande spazio espositivo all’aperto grazie al Mercato di Fiera, che vedrà la presenza di 450 banchi lungo un percorso di oltre 2 chilometri tra via XXV Aprile, viale della Rocca e le piazze principali. Un appuntamento atteso sia dagli operatori del settore che dai visitatori, che potranno trovare prodotti tipici, articoli per la casa, abbigliamento e oggettistica varia.

Parallelamente, via della Rocca e via XXV Aprile ospiteranno il Mercato Contadino, dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari del territorio. Un’occasione per acquistare frutta e verdura fresca, formaggi, salumi e altre specialità locali, promuovendo un rapporto diretto tra produttori e consumatori.

Informazioni utili per i visitatori

L’accesso agli eventi della Centenaria e ai laboratori di cucina è libero e gratuito.

Resta attivo per tutto il weekend anche il Luna Park, allestito nel parcheggio di Via Libera, con oltre 50 attrazioni per il divertimento di grandi e piccoli.

Con questo secondo fine settimana, la Fiera di San Giuseppe si conferma un appuntamento capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza ricca e coinvolgente per tutti i visitatori.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Scandiano e i canali social dedicati alla Fiera.